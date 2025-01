Rashford ama il Manchester United dice Amorim… ma il tecnico non sa se l’attaccante giocherà di nuovo

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-12 21:22:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Marcus“deve lavorare” e “rappresentare il suo club”, ha detto l’allenatore delRuben Amorim dopo cheha saltato la vittoria del terzo turno della FA Cup in casa dell’Arsenal.L’ex capocannoniere delloha saltato sette partite in tutte le competizioni a causa di una combinazione di selezioni di squadra e malattia, con il fratello e agente dell’ex nazionale inglese, Duane, secondo quanto riferito, alla ricerca di unclub per il 27enne questo mese.“Non lo so”, ha risposto Amorim quando gli è stato chiesto seavesse giocato la sua ultima partita per il club in cui era entrato quando aveva sette anni, tramite Sky Sports.“È un giocatore del Man Utd.