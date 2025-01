Premier League | Brentford-Manchester City

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-13 19:47:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Frank ha confermato che Ben Mee e Rico Henry sono tornati e disponibili per i padroni di casa, ma restano senza i centrocampisti Christian Norgaard e Vitaly Janelt.Guardiola ha ammesso che prenderà una decisione sul coinvolgimento di Kyle Walker lunedì pomeriggio, con il difensore che cercherà di lasciare il club questo mese.Formazioni previste: Flekken, Roeslev, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter, Jensen, Norgaard, Damsgaard, Mbeumo, Wissa, SchadeMan: Ortega, Lewis, Akanji, Ake, Gvardiol, Kovacic, Silva, De Bruyne, Foden, Savinho, HaalandCome guardare in TVIl calcio d’inizio è alle 19:30 ora del Regno Unito, con la copertura in diretta su TNT Sports 2 e Discovery+ che inizia alle 18:30.