Ilrestodelcarlino.it - Poviglio, esplode un bancomat. Il colpo nella notte alla Bpm. Ladri in fuga con i contanti

Hanno forzato una porta per poi accederezona retrostante il, facendore l’impianto con gas esplosivo. Un boato, verso le due di ieri, ha svegliato dii numerosi residentizona di via don Pasquino Borghi e del centro storico in generale, nel comune di. Il botto è stato provocato daiche hanno puntato ai soldi della cassa continua della filiale del paese della Bpm, l’ex Banco San Geminiano e San Prospero. Un blitz lampo e, a quanto pare, preparato nei minimi particolari. Immediato l’rme alle forze dell’ordine da parte dei cittadini della zona. Sono arrivati i carabinieri dicon i colleghi della Compagnia di Guaste del nucleo investigativo. Ma ierano già riusciti a fuggire col bottino, ancora in fase di quantificazione.