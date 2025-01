Lanazione.it - "Ogni giorno 60 chiamate. No agli antibiotici fai da te"

Elisabetta Alti è medico di medicina generale vice presidente dell’Ordine di Firenze. Dottoressa, ha osservato anche lei un aumento dei casi di influenza negli ultimi giorni? "Più che di influenza vera e propria, quella con dolori e cefalea, parlerei di sindromi influenzali. Sì, c’è un aumento in questo periodo con febbre fino a 38.5, tosse e mal di gola persistenti". Ci sono casi gravi? "Generalmente no, ma dipende da paziente a paziente ed eventualmente da patologie pregresse". Quante telefonate riceve al? "Dalle 50 alle 60di media, sicuramente di più il lunedì. Inoltre in ambulatorio arrivano molti pazienti fuori lista e in questo periodo solitamente si fanno più visite domiciliari". Riesce ancora a visitare nelle case, nonostante il tanto lavoro? "Certo, ma di solito andiamo dai pazienti che non si possono muovere o con patologie importanti".