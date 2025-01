Ilfattoquotidiano.it - Marina Berlusconi e la destra all’attacco di Report dopo la puntata sulle stragi del ’93: “È pattume mediatico-giudiziario”

Una trasmissione che “appartiene alla categoria del peggior“. L’ultimadi, in onda domenica 12 gennaio, ha fatto infuriare. I giornalisti guidati da Sigfrido Ranucci, infatti, sono tornati a occuparsi dell’inchiesta della procura di Firenzedel 1993. Sotto indagine c’è ancora Marcello Dell’Utri, insieme all’ex generale del Ros dei Carabinieri Mario Mori. Era iscritto nel registro degli indagati fino al giorno della sua morte anche Silvio. L’inchiesta, coordinata dagli ex aggiunti Luca Tescaroli (ora procuratore capo a Prato) e Luca Turco (ora in pensione), ipotizza l’esistenza di mandanti a volto coperto nelledi Firenze, Milano e Roma. In passato è stata più volte archiviata su richiesta della stressa procura.