Maltrattamenti in famiglia Picchiava l’anziana madre per soldi arrestato

Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora una triste vicenda diin. Nel corso della mattinata del 9 gennaio scorso, infatti, il personale del Commissariato di Polizia di Gallipoli ha tratto in arresto un 46enne disoccupato del posto gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, in esecuzione di Ordine di Carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Lecce. Il provvedimento restrittivo nasce da una sentenza di condanna di reclusione a un anno per reati diincompiuti dall’uomo in Gallipoli nel periodo compreso tra il 2016 e il 2017. Le indagini svolte dagli agenti del Commissariato di Polizia di Gallipoli, delinearono un quadro familiare caratterizzato da violente sopraffazioni compiute nei confronti dellacon la quale l’coabitava presso un’abitazione.