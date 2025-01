Ilfogliettone.it - L’attivista curda Pakhshan Azizi rischia l’esecuzione in Iran: la storia di una condanna a morte

indopo che la suaè stata confermata dalla Corte Suprema. La donna, 40 anni, è statata anel giugno del 2024, accusata di “ribellione” in seguito all’arresto avvenuto nell’agosto del 2023.è detenuta nell’ala femminile della prigione Evin di Teheran, il luogo noto per aver ospitato anche la giornalista italiana Cecilia Sala per tre settimane. Il suo avvocato, Amir Raisian, ha presentato ricorso alla Corte Suprema, ma senza successo, come hanno riportato gruppi per i diritti umani.Processo “gravemente ingiusto”Raisian ha dichiarato al quotidiano Shargh di Teheran che presenterà una richiesta per un nuovo processo.è accusata di appartenere a gruppi armati curdi fuorilegge, un’accusa che i suoi avvocati hanno respinto con decisione.