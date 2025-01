Thesocialpost.it - Latte, nuovo scandalo: gli effetti dell’additivo che riduce le emissioni di metano delle mucche. Le marche coinvolte

Se uno volesse metterla sul ridere direbbe: “Sostanzialmente vogliono far scorreggiare meno le“. Per esser seri, perché lo si deve essere visti i potenziali rischi per la nostra salute, raccontiamo di questoscoppiato in Inghilterra e che è pronto a travolgere tutta l’Europa e non solo, Italia compresa. L’oggetto del contendere è ilprodotto dache hanno ingerito un additivo in grado di ridurne ledi. Come spiega Il Salvagente che riporta la notizia, l’additivo in questione si chiama Bovaer, è prodotto da DSM Nutritional Product Ltd e promette di ridurre ledientericovacche dafino al 30%. “Questo prodotto, da aprile 2022 è stato autorizzato dalla Commissione Europea come additivo nell’alimentazione animale in UE.