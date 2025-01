Ilfogliettone.it - La rinascita dello stile formale: quando la moda maschile guarda a Savile Row

Leggi su Ilfogliettone.it

Negli ultimi anni, laha subito una trasformazione radicale, spinta da un’ondata di streetwear e casualwear che ha dominato le passerelle e gli armadi di molti. Tuttavia, con l’arrivo dell’inverno 2025/26, si assiste a un ritorno alle origini, evocando non solo l’eleganza senza tempo diRow, la storica via di Westminster a Londra, ma anche unadelroba da gentleman.La nuova eleganza britLa sartoria su misura, l’attenzione ai dettagli e la qualità dei materiali sono di nuovo al centro dell’attenzione. Dopo un periodo di predominiostreetwear, il mercato sembra pronto a riscoprire il fascino di capi come l’impermeabile, blazer dal fit asciutto, maglieria in cashmere e pantaloni in velluto a coste. Questo revival non è solo unapasseggera ma un ritorno consapevole a unoche promette durata e classicità.