Lanazione.it - La frazione di Casale è senza servizi, ma c’è coesione sociale

Prato, 13 gennaio 2025 – Un paese a misura d’uomo., circa 2mila abitanti alla periferia sud-ovest di Prato, a due passi dall’uscita autostradale Prato Ovest. Nato come borgo medievale, si è espanso intorno agli anni ’70/’90. Prima a vocazione contadina poi manifatturiera, con i telai che battevano a tutte le ore. Un paese dove tutti si conoscono, pochi gli stranieri per la maggior parte cinesi, ma dove però mancano alcuniessenziali, per esempio un più frequente passaggio dei mezzi pubblici, una farmacia, un fontanello e uno sportello bancomat, nonché negozi di vario genere.contare il problema delle alluvioni che coinvolgono la parte bassa del paese, specialmente in viae Fatticci e via del Calice, ogni qual volta ci sono precipitazioni più abbondanti. “Possiamo dividerein due zone – spiega don Domenico Guastalegname, da 18 anni alla guida della parrocchia – quella vecchia di via Traversa del Borgo e quella nuova dove in diversi sono venuti ad abitare, perché asi sta bene.