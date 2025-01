Ilfattoquotidiano.it - Kyrgios, che flop: dopo le chiacchiere, perde al suo ritorno agli Australian Open contro il numero 92 al mondo

Per ilin grande stile Melbourne gli aveva riservato anche il palcoscenico della John Cain Arena: in moltiattendevano con curiosità e trepidazione ilal tennis giocato di Nicktante, compresi gli insulti e gli attacchi a Jannik Sinner,era chiamato a dimostrare sul campo di essere ancora un tennista vero. È andata male: l’o ha perso in tre setil 23enne britannico Jacob Fearnley,92 al. È vero che lo stessoaveva già messo le mani avanti,l’ennesimo infortunio, parlando della necessità di “un miracolo” per essere in forma. È vero che nel tennis è estremamente complicato tornareoltre un anno di inattività e un’operazione al polso che solitamente significa carriera finita.