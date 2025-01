Ilfattoquotidiano.it - Jean-Marie Le Pen sarà anche morto, ma la sua idea politica resta. E non smette di crescere

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa è la storia di un ex militare torturatore diventato politico, condannato più volte per dichiarazioni razziste e antisemite, che continua a ricevere saluti compiacenti dagli statisti francesi. Nel giorno del decimo anniversario del terribile attentato al giornale Charlie Hebdo (difensore viscerale della libertà di espressione e della lotta contro l’estrema destra), le dichiarazioni delle autorità e dei giornalisti sulla morte diLe Pen all’età di 96 anni illustrano la diffusione dei suoili nella società francese.La vita diLe Pen può essere riassunta in una frase: più di 60 anni di odio e di provocazioni che gli hanno permesso di ricostruire un’ideologia fascista e antidemocratica, ormai alle porte del potere.Per capire questa traiettoria, dobbiamo tornare al contesto politico francese del secondo dopoguerra.