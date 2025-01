Ilfattoquotidiano.it - Il ruolo del fotografo, le campagne rivoluzionarie, le critiche alla tv: quando Oliviero Toscani si raccontò a La Confessione di Peter Gomez

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è morto all’età 82 anni.irriverente, famoso per le suepubblicitarie fuori dagli schemi, ha rivoluzionato il mondo della moda e della comunicazione in oltre mezzo secolo di carriera.lo aveva intervistato nel 2018,glicome era nata la celebre campagna con la ragazza anoressica come protagonista e tanti altri retroscenaL'articolo Ildel, le, letv:sia Ladiproviene da Il Fatto Quotidiano.