Il Raro Allineamento di Sette Pianeti del 2025 | Come e Quando Osservarlo

Il cielo si prepara a stupirci: l’planetario delIl 28 febbraio, il cielo notturno offrirà uno spettacolo che promette di incantare appassionati di astronomia e curiosi. Un eventoe straordinario: l’didel Sistema Solare sarà visibile contemporaneamente. Saturno, Mercurio, Nettuno, Venere, Urano, Giove e Marte si disporranno lungo l’eclittica in una configurazione mozzafiato. Questo evento non si ripeterà per almeno un decennio, rendendolo un’occasione imperdibile per alzare gli occhi al cielo e meravigliarsi del cosmo.Che cos’è unplanetario?Unplanetario si verificadiversidel Sistema Solare sembrano disporsi lungo una linea o in una configurazione ravvicinata. È importante notare che questa visione è un effetto prospettico: nello spazio tridimensionale, inon sono realmente allineati, ma dal punto di vista terrestre, seguendo il piano dell’eclittica, appaiono in questa suggestiva disposizione.