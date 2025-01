Formiche.net - Il popolarismo non è né mero centrismo né semplice corrente. La riflessione di Chiapello

La lezione alta e nobile della “resistenza popolare” declinata in maniera diversa ma convergente da Mino Martinazzoli e da Alberto Monticone e Gerardo Bianco (ultimi due che, oltre alla coerenza dei voti nei congressi, fondarono per questo “Italia Popolare” anche in posizione di contrarietà con le decisioni di Castagnetti, Bindi e Marini e non solo, legate allo scioglimento del secondo Partito Popolare Italiano) nella difesa dele nella consapevolezza dell’attualità di una presenza organizzata laica cristianamente ispirata, come confermato dai partiti popolari e democratici cristiani tutt’ora protagonisti in Europa, spicca tra le principali indicazioni dell’esistenza di un fiume carsico che si riconosce in questa che è la migliore cultura e identità politica elaborata da cattolici.