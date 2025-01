Thesocialpost.it - Grave incidente in un autolavaggio a Terni: addetto schiacciato contro il muro da un Suv

Leggi su Thesocialpost.it

, in via dell’Olio, si è verificato unsul lavoro presso un, segnando il primo episodio di questo tipo nel 2025 in Umbria. Un lavoratore di origine egiziana ha subito gravi ferite dopo essere rimastotra un SUV appena lavato e ildell’edificio.Le autorità stanno conducendo indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare il conducente del veicolo, che potrebbe essere un altro dipendente dell’. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era seduto su una sedia all’esterno dell’quando l’auto lo ha colpito, schiacciandoloil.I soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente, trasportando il ferito in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale di. Sul luogo sono in corso anche accertamenti da parte del personale della Usl Umbria 2, incaricato di verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.