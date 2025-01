Lettera43.it - Germania, la provocazione di AfD: inviati biglietti di espulsione a 30 mila migranti

Leggi su Lettera43.it

Un biglietto diinviato a 30persone con origini migratorie, datato 23 febbraio, giorno delle elezioni federali. La, ideata da alcune sezioni locali dell’ultradestra di AfD, il partito sostenuto da Elon Musk che ha recentemente intervistato la leader Alice Weidel, consisteva in un ticket simile a una carta d’imbarco con la scritta: «Solo la remigrazione può salvare la». Un QR code sul biglietto rimandava al sito dell’AfD di Karlsruhe, dove era possibile scaricare il documento, leggere le proposte del partito e accedere a un link per le donazioni.Wer die Echtheit des Tickets noch in Frage stellt – es ist auf der Website der AfD in Karlsruhe in einer Version zu finden.Den Link stelle ich in den DruKos rein. pic.twitter.com/vbrGwWx7rH— M.T.Mask (@mtmask) January 13, 2025Afd: «Le richieste sul biglietto sono legittime e conformi alla legge»I volantini, distribuiti anche al congresso di Riesa, dove è stata ufficializzata la candidatura di Alice Weidel alla cancelleria, hanno spinto la polizia di Karlsruhe ad avviare un’indagine per sospetto incitamento all’odio.