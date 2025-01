Ilrestodelcarlino.it - Gariboldi scivola sul più bello. Svanito il sogno tricolore

La portacolori dell’Ale Team Cycling Rebecca, dopo una grande rimonta è rimasta vittima di una caduta a 500 metri dall’arrivo e ha visto svanire il suoa favore di Carlotta Borello, che ha conquistato la sua maglia di campionessa italiana. La, pur in difficoltà sul terreno pesante nei tratti a piedi, ha guadagnato posizioni su posizioni e poi con il cambio di bici all’ultimo giro, mentre stava sorpassando la Borello, èta compromettendo il sorpasso. "Peccato Rebecca avrebbe meritato di vestire la magliaperchè era in grande condizione, ma la sfortuna si accanita contro di lei", ha commentato la diesse Milena Cavani. Tra le elite ha concluso al 10° posto Eva Lechner, al suo ultimo, mentre tra le Under 23F ha colto l’ottava piazza Valeria Terzi e nell’Under 23/M ha chiuso al 14° assoluto e 3° dei primi anni Giacomo Ghiaroni, completando i risultati positivi della compagine modenese presieduta da Stefanoi.