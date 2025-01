Ilrestodelcarlino.it - Familiari e amici a Los Angeles: "Fuoco e vento, ore di angoscia"

"In questi giorni sono tornata in Italia, per seguire i lavori di casa a Corridonia. Ma i miei due figli e tantissime persone che mi sono care sono a Los, proprio nella zona degli incendi. Sono stati momenti davvero terribili per tutti". Serenella Tonini è un’avvocatessa che nel 2014, con la sua famiglia, lasciò Macerata per andare a vivere in California, dove ora lavora come accompagnatrice turistica. E la sua casa è proprio a Hollywood, nei giorni scorsi devasta dagli incendi e tuttora in condizioni di alto rischio. "La California si può definire la quinta potenza mondiale, chi arriva non può non rimanere impressionato da Malibù, vicino Pacific Palisades dove è esploso tutto. Ma nonostante la ricchezza di questo paese e la sua straordinaria creatività, che forma l’immaginario mondiale, la California è totalmente impreparata per l’inadeguatezza della visione politica.