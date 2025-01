Ilfattoquotidiano.it - Davvero la Groenlandia ha ‘immense risorse naturali’? Finora mai estratto un litro di petrolio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Laha un grosso problema di immagine: nelle mappe sembra che sia grossa quanto l’Africa intera, ma non è così. È una distorsione del metodo usato per rappresentarla, la “proiezione di Mercatore. In realtà, l’area dellaè meno del 10% di quella dell’Africa. Del resto, il nome stesso di “Greenland” (“Terra Verde”) è un po’ un imbroglio. Era stato inventato dal primo Europeo che c’è arrivato, il Vichingo Erik il Rosso, che aveva scelto questo nome probabilmente per attirare colonizzatori dalla Norvegia.Ma lanon è verde: è un gigantesco crostone di ghiaccio con un po’ d’erba ai bordi. Se ne sono accorti i Norvegesi che ci sono andati ad abitare nel Medio Evo e che, poveracci, sono morti di fame e di freddo. Ma rimane oggi la leggenda persistente che era veramente “verde” a quell’epoca e questo proverebbe che il riscaldamento globale moderno non è niente di preoccupante.