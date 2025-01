Gamberorosso.it - Crolla l'export di vino europeo in Asia. Cresce solo il mercato thailandese

Secondo Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea (UE), nel 2024 le esportazioni diverso i principali mercatitici come la Cina, Hong Kong, il Giappone e la Corea del Sud hanno registrato cali significativi. L’unicoin controtendenza è stato quello, in crescita grazie alle recenti riforme fiscali.Caduta dell'in CinaStando ai numeri, le esportazioni diin Cina tra gennaio e ottobre 2024 ammontano a circa 456 milioni di euro registrando un calo del 12,48% se messi a confronto con lo stesso periodo del 2023. Andando a guardare i singoli stati, la Grecia è quella che ha subito un caduta rosa del 76%. Male anche per l'Ungheria e il Portogallo che hanno visto una diminuzione dell'del 55% e del 22%. Per i vini spagnoli, si è registrato un calo del 15,70%.