Blitz ‘B&B’ nel Sannio sanzioni e denunce | stretta su ‘keyboxes’ e ‘identificazione da remoto’

Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle attività di controllo finalizzate al rispetto delle normative in materia di esercizio di strutture ricettive e della ristorazione si è creata una task force che ha visto la collaborazione della squadra amministrativa della Polizia di Stato della Questura di Benevento, della squadra di polizia giudiziaria della Polizia Municipale e degli ispettori del Dipartimento di Prevenzione della locale ASL.Nel capoluogo e in provincia sono state controllate 90 strutture ricettive del tipo “Bed & Breakfast” e sono emerse numerose irregolarità.Nello specifico si trattava di comportamenti contrari alla normativa in materia di sicurezza e alla corretta registrazione degli ospiti, con violazioni gravi relative all’articolo 109 del TULPS – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che impone l’obbligo di registrazione degli ospiti per garantire la sicurezza pubblica e, in questo particolare periodo storico, anche la sicurezza nazionale.