Assunzioni a Bologna online il bando per lavorare nella ricostruzione post alluvione | i profili richiesti

Il lavoro da fare dopo la disastrosache ha colpito l’Emilia-Romagna è ancora molto, e per questo aè partita la ricerca di ingegneri e architetti da assoldare per le attività dinei territori colpiti nel maggio 2023. A comunicarlo è la stessa città metropolitana di, con un avviso in bacheca, dove offre lavoro a laureati in ingegneria e architettura. La scadenza per partecipare al concorso pubblico è fissata per il 10 febbraio alle ore 10. Ilprevede l'assunzione di 16 funzionari tecnici, laureati in ingegneria e in architettura, che si occuperanno degli interventi tecnici diproprio nei territori più colpiti. I vincitori del concorso, che si svolgerà attraverso una sola prova orale, saranno assunti a tempo determinato da Città metropolitana, Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, Nuovo Circondario Imolese, Unione dei Comuni Savena-Idice e Comune di Budrio.