Assegno Unico gennaio 2025: dubbi sulle date di pagamento

Le famiglie italiane attendono con ansia notizie sull’, poiché l’INPS non ha ancora pubblicato il calendario degli accrediti. A differenza dello scorso anno, l’Istituto non ha avviato le disposizioni, creando incertezza tra i beneficiari. Tuttavia, l’INPS, attraverso i canali social, ha rassicurato che ilarriverà entro la fine del mese, come di consueto. Le preoccupazioni delle famiglie e le risposte dell’INPS Di solito, i pagamenti dell’vengono effettuati tra il 15 e il 17 del mese. A, però, l’INPS non ha comunicato alcuna data ufficiale, portando molti percettori a chiedere aggiornamenti. Sul canale Facebook ufficiale, l’Istituto ha risposto a un utente sottolineando che ledei pagamenti rimangono orientative e che gli accrediti avverranno comunque entro il mese.