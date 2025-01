Lanazione.it - Amianto killer nella centrale. Morto per mesotelioma, Enel condannata a risarcire

La Spezia, 13 gennaio 2025 – Per decenni ha rappresentato una delle risposte alle necessità di lavoro e occupazione di questa provincia. Ma per quella che fu la principaleelettrica a carbone d’Italia e la seconda in Europa, e che celava all’interno dei suoi ingranaggi anche le fibre di quelsilenzioso che è l’, il rischio di pagare un conto salatissimo in termini sociali e umani è altissimo. Due sentenze, emesse pochi giorni fa dal Tribunale civile della Spezia, tracciano un quadro netto, su quella che è stata la presenza silenziosa ma mortale dell’eternit all’interno di unache si appresta a essere smantellata per lasciare posto ad altre iniziative imprenditoriali. La prima sentenza, pubblicata solo pochi giorni fa, ha visto la moglie e le figlie di un ex operaio delladi Vallegrandea causa di unpleurico, ottenere dal tribunale cittadino un risarcimento di oltre 750mila euro.