Aggressione pitbull a Fiumicino Di Genesio Pagliuca-Petrillo | L’amministrazione si assuma le proprie responsabilità

, 13 gennaio 2024- “Un pomeriggio di terrore si è consumato venerdì 10 gennaio a Focene, dove due, che giravano liberamente in strada, hanno aggredito una giovane ragazza nei pressi della parrocchia di via Dei Dentali. La giovane, che si trovava davanti casa insieme al suo cagnolino, è stata trasportata in ospedale con gravi ferite. Solo per miracolo oggi è viva” così Ezio Di(Capogruppo PD) e Angelo(Capogruppo Lista Civica Ezio) in una nota stampa.“Sul posto è intervenuta la Polizia Locale- hanno comunicato- ma l’episodio ha scatenato apprensione e indignazione tra i residenti. In tutto questo,comunale non si è nemmeno degnata di comunicare l’esito dell’operazione, che avrebbe potuto allertare o tranquillizzare i cittadini. Nei giorni successivi, infatti, sono giunte nuove segnalazioni in tal senso, tanto che molti cittadini vivono ormai nel terrore di uscire di casa, anche solo per svolgere attività quotidiane come fare la spesa o portare a passeggio il proprio cane”.