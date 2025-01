Ilrestodelcarlino.it - Virtus in missione a Cuneo, fanesi a caccia del riscatto

La Smartsystem Essence Hotels Fano oggi alle ore 18 sarà impegnata sul campo della Ma Acqua San Bernardo. Icercano ildopo lo stop interno contro Cantù anche se la sfida in terra piemontese non si presenta tra le più semplici: "Affronteremo un lungo viaggio ed una squadra ben attrezzata – afferma lo sloveno Jan Klobucar che contro Cantù è entrato per sostituire Roberti infortunato –, all’andata riuscimmo a prevalere al quinto set, puntiamo a fare bene e tornare a casa con un risultato positivo". La sconfitta con Cantù ha interrotto la striscia di gare a punti deicon l’obiettivo salvezza ancora da conquistare: "Dobbiamo conquistare altri punti per la tranquillità definitiva – continua lo schiacciatoresino –, sono assolutamente fiducioso ma bisogna lavorare bene per raggiungere questo traguardo".