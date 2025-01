Valentino Rossi in MotoGP ufficiale | decisa anche la data

Leggi su Sportface.it

Pere lail capitolo non è ancora chiusa: c’è la, tutto il programma è già stato stilatoAltro capitolo della storia diin. Passano gli anni, cambiano i ruoli, ma il nome del Dottore sarà legato per sempre ed in maniera indissolubile a quello della classe regina.D’altronde non si vincono nove mondiali per caso, non si iscrive il proprio cognome nella storia di uno sport per caso.lo ha fatto con il suo talento naturale, macon il suo saper essere guida e riferimento per i giovani che si avvicinavano al mondo a due ruote. Ne ha sfornati di talenti l’Academy del pilota di Tavullia: basta fare il nome di Pecco Bagnaia per capire chenelle vesti di mentore ha il suo indubbio talento.Oracontinua la sua storia d’amore con lase ha abbandonato da tempo la pista: non corre più nella classe regina, ha scelto di passare alle quattro ruote, ma resta riferimento.