Ultimissime Bianchi presente A centrocampo Suplja titolare

Superato l’attacco di febbre che lo ha tenuto ai box contro il San Donato Tavarnelle, il capitano Tommaso, questo pomeriggio a Montevarchi, tornerà a vestire la maglia. L’altra mezzala in campo sarà(2006), mentre Mastalli salirà in cabina di regia. In porta, allora, troverà di nuovo spazio l’esperienza di Giusti. Nel pacchetto arretrato Achy, a riposo la scorsa partita, agirà a fianco a Cavallari mentre i terzini saranno Morosi (2004), a destra, e Di Paola (2005) a sinistra. In attacco Masini tornerà sulla trequarti alle spalle della coppia formata da Boccardi e Galligani, con Giannetti in panchina, pronto a subentrare, così come Candido. In panchina, ma non ancora al top, ci sarà anche Semprini: dopo il lungo stop, l’attaccante avverte ancora un po’ di fastidio al ginocchio (distorsione), ma in ogni caso è ormai recuperato, anche se ovviamente all’inseguimento della miglior condizione.