Torino, partono le Universiadi invernali: 730 studenti spostati dalle residenze per un mese per lasciare spazio agli atleti

Più di 700e studentesse che vivono anelledell’ente regionale del diritto allo studio (Edisu) hanno dovutole loro camere il 3 gennaio e potranno farvi ritorno solo dopo quasi un. Le loro stanze, infatti, ospiteranno glie gli staff che, da lunedì 13 al 26 gennaio, parteciperanno ai World University Games, cioè le, le “olimpiadi” degliuniversitari. Oltre duemila sciatori, pattinatori e hockeisti arriveranno nel capoluogo piemontese. Per far loro posto, alcunihanno dovuto trovarsi delle sistemazioni alternative, da soli, di fronte a un rimborso minimo. Altri sono stati trasferiti in altre strutture, alcuni di loro lontaniaule universitarie. Allo stesso tempo, per 18 giorni due mense non saranno accessibili, ma riservate alle delegazioni nazionali.