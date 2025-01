Rottamazione cartelle fiscali | 316 miliardi incassati possibile riapertura con il decreto Milleproroghe

Quotidiano.net - Rottamazione cartelle fiscali: 31,6 miliardi incassati, possibile riapertura con il decreto Milleproroghe

Ladelle, cioè la possibilità di chiudere i debiti con il fisco senza pagare multe o mora, piace agli italiani che ricorrono sempre di più a questa misura. Secondo la relazione finale dell'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ad esempio nei primi 11 mesi dello scorso anno ha permesso di incassare 4,6. 31,6in cassa negli ultimi 8 anni. Anche per questo il cantiere delle rottamazioni è destinato a riaprirsi soprattutto dopo la richiesta già formalizzata dalla Lega in sede di manovra. L'emendamento relativo fu ritirato e non era visto di buon occhio dal viceministro all'Economia, Maurizio Leo, che però in quei giorni era alle prese con il risultato non esaltante del concordato biennale per gli autonomi. A questa partita era legato il taglio dell'aliquota Irpef del 35% per il ceto medio.