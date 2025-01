Iltempo.it - "Ramy? È un omicidio", l'uscita del rosso Granato scatena il caos in studio

"La violenza non è soltanto quella a Milano, la violenza è quella che i media hanno esercitato in tutto il mese di dicembre". Giuliano, esponente di Potere al popolo,l'indignazione generale nella puntata di domenica 12 gennaio di 4 di sera. Si parla delle violenze di piazza a Roma, Milano, Bologna, in relazione alla morte diElgalm nel corso di un inseguimento da parte dei carabinieri. "Quello diè un" attacca l'esponente di sinistra, "hanno continuato a dipingerecome un delinquente che meritava sostanzialmente di morire e ora è uscito il nuovo video a mostrarvi gli effetti uno speronamento". Il conduttore a quel punto sottolinea: "Mi scusi, ho capito bene, lei ha detto? Parlare dimi sembra un po' forte, si assumerà le sue responsabilità".