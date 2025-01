Isaechia.it - Raimondo Todaro e Francesca Tocca, è (ancora) crisi tra i due ballerini? Gli indizi social

Leggi su Isaechia.it

Nelle ultime ore suisono emersiche suggerirebbero una presunta (ed ennesima)tra.Del resto la storia d’amore tra i due– che hanno entrambi annunciato l’addio ad Amici di Maria De Filippi – è sempre stata costellata da alti e bassi. L’ultimadi coppia risale al 2023, quando alcuni utenti asserirono di aver assistito ad una lite tra i due avvenuta in Sardegna. Al tempo, le voci più accreditate insinuavano chenon avrebbe gradito alcune indiscrezioni riguardanti un possibile riavvicinamento trae una la ex Sara Arfaoiu, ex professoressa de L’Eredità.Tali indiscrezioni sembrarono plausibili alla luce delle vicende che li hanno visti protagonisti circa tre anni. All’epoca, infatti,– ballerina professionista ad Amici – aveva preso una “sbandata” per l’allievo Valentin Dimitru.