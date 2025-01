Ilrestodelcarlino.it - "Potenziare l’illuminazione per la sicurezza"

E’ nato nel quartiere, così come il sindaco Marco Fioravanti, e da sempre si è confrontato con lo stesso primo cittadino, essendo quasi coetanei, sui temi legati a Monticelli. Una zona, questa, che entrambi hanno nel cuore e che vorrebbero rilanciare nel migliore dei modi. E’ innegabile che l’amministrazione Fioravanti, sulla scia della giunta Castelli, abbia fatto molto per valorizzare il quartiere più popoloso della città. Ma tanto altro ci sarebbe ancora da fare, secondo il consigliere comunale Francesco Ameli, del Partito Democratico. "A Monticelli sono necessari interventi mirati e chiarezza sulle coperture economiche per i progetti di maggiore portata – spiega il segretario provinciale dem –. In particolare, per quanto riguarda il ponte, mancano ancora i fondi per realizzare la viabilità di connessione con viale Tevere.