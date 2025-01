Lanazione.it - Orbetello in trasferta contro il Pianella

Leggi su Lanazione.it

Seconda giornata di ritorno in Prima categoria con l’che è al comando con sette punti di vantaggio sulla seconda (il Venturina impegnato sul campo del Radicondoli), e affronterà inal Becucci il, quinto. Al Pian di Giunta il Monterotondo, nono, ospiterà in un incerto derby maremmano lo Scarlino che è in lotta per uscire dalla zona playout. L’Argentario, decimo, al Maracanà ospiterà l’ex capolista, ora sesta, Lornano Badesse. Il Sant’Andrea di Tommasi giocherà al Manni di Colle Val D’Elsa con il Gracciano, mentre il fanalino Fonteblanda punta ad un successo difficilela Casolese. Il programma: Argentario-Lornano Badesse, Sangimignano-Pomarance, Monterotondo-Scarlino,, Radicondoli-Venturina, Donoratico-San Miniato, FonteblandaCasolese, Gracciano- S.