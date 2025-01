Quotidiano.net - L’eurodeputato Pd Ricci: “No ai limiti nelle Regioni. De Luca? Non dividiamoci”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 12 gennaio 2025 – Onorevole Matteo, europarlamentare Pd, da (ex) sindaco di Pesaro che, come altri amministratori dem, si era espresso a favore del terzo mandato, che pensa della decisione del governo di impugnare la norma approvata in Campania? “Sono sempre stato favorevole al terzo mandato per i sindaci e per i presidenti di Regione: non vedo una vera differenza con i parlamentari o gli esponenti di governo che invece non hanno. L’anno scorso, però, abbiamo fatto una lunga discussione nella Direzione del Pd e la maggioranza si è espressa contro. Quindi va preso pragmaticamente atto del fatto che, oltre al governo, anche il Pd è contrario”. Il Futuro della Ferrovia Adriatica MatteoAl riguardo, come crede possa essere risolto il contenzioso tra il Pd e il governatore Vincenzo De? “Deve essere risolto assolutamente.