Inarrestabile, recensione: una sorprendente Jennifer Lopez per un buon film sportivo

Ispirato ad una storia vera, ilsegue la vicenda del wrestler Anthony Robles. Ottimo cast: oltre JLo, anche Jharrel Jerome, Don Cheadle e Michael Peña. Su Prime Video dal 16 gennaio. Poche cose sono esaltanti da vedere al cinema come le imprese sportive: di solito il protagonista si prefigge un obbiettivo, si allena, si impegna. Quando si scoraggia trova la motivazione per andare avanti, nonostante tutto. E alla fine, che vinca o perda, siamo con lui: quella possibilità se l'è guadagnata col sudore, con tenacia. Il re deisportivi "motivazionali" è probabilmente Rocky, opera dalla grande sceneggiatura e girata pensando al grande schermo.(Unstoppable in originale) si inserisce in questo filone e, pur non avendo la forza cinematografica della pellicola con Stallone (ovvio), possiede una caratteristica importante: è una .