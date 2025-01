Lanazione.it - Il nodo della piscina. I timori del Centro Nuoto: "Occorre intervenire ora"

IlMontecatini, gestorecomunale, lancia un grido di allarme sulle condizioni in cui versa il settore invernale. In attesa che inizino i lavori previsti per l’intervento tampone da parte del Comune, la situazione non sembra affatto semplice: "È urgentissimo – dice la cooperativa - ricreare l’equilibrio termico, l’umidità sta divorando tutto.eliminare l’umidità mettendo in funzione l’Uta, l’unità di trattamento dell’aria. Bisogna far circolare i filtri anche solo pochi minuti al giorno o le sabbie, le pompe e tutto il resto sarà irrimediabilmente danneggiato. Va fermata l’umidità carteggiando e ripristinando, va urgentemente ripreso dove il cemento ha subito l’umidità. Tutto questo e molto altro che ogni anno facevamo prima di riaprire le piscine Invernali.