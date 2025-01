Quotidiano.net - Il caos dei treni. Guasto alla linea elettrica. Maxi ritardi in tutta Italia

Leggi su Quotidiano.net

L’odissea per i viaggiatori in partenza o di passaggio a Milano il sabato mattina è cominciato dopo le 7, quando unin stazione Centrale ha bloccato le direttrici verso Genova, Venezia e Bologna. L’effetto domino si è concretizzato in corse cancellate ein ritardo fino a 4 ore. Ergo, nervi a fior di pelle di chi si è ritrovato bloccato con le valigie al seguito. E la normalità è tornata alle 15.30, dopo 8 ore. Cos’è successo? Poco dopo le 7 un treno ad alta velocità Italo avrebbe danneggiato, pare con il suo pantografo (il ‘braccio’ che preleva la corrente) laaerea a Milano Centrale. Poi il colpo di grazia di un Frecciarossa che, agganciando il tutto, ha peggiorato la situazione. La polizia ha confermato l’incidente: non risulterebbe alcun atto doloso.