I barbieri di piazza Ciardi si spegne l’insegna di Orazio e Urbano | Grazie a tutti i clienti

Prato, 12 gennaio 2025 –hanno deciso di godersi la meritata pensione eperde un “pilastro“ del commercio, perché il loro negozio di parrucchiere e barbiere è qui da cinquant’anni esatti.Rogai eGagliano hanno aperto il negozio al civico 11 nel 1975 ma la loro avventura iniziò molti anni prima, in corso Mazzoni quando lavoravano entrambi da Mauro Bianchi, storico parrucchiere di Prato. “Questo mestiere - racconta- si fa per passione. All’età di 12 anni il pomeriggio, dopo la scuola, mi mandavano a fare i “cannelli“ nelle fabbriche e non mi piaceva.a un parrucchiere di Figline iniziai a pulire il suo negozio e vederlo all’opera fece scattare in me la passione per questo lavoro. Conci siamo incontrati a lavorare, entrambi sottoposti, da Mauro Bianchi: quella è stata la nostra vera scuola”.