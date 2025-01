Ilrestodelcarlino.it - Guardia medica chiusa: "Il problema sarà risolto"

Civitanova senzaanche nei fine settimana di gennaio. Lo ha rivelato il sindaco Fabrizio Ciarapica durante il consiglio comunale di venerdì sera, costretto a rispondere all’interrogazione presentata dal Pd sul servizio soppresso più giorni durante le festività natalizie. Si protrae dunque la carenza di medici nel presidio operativo all’ospedale di Civitanova, che dovrà restare ancora chiuso. Ciarapica, che ha chiarito di non essere stato informato dalla Ast dell’assenza dellaemerso tra Natale e l’Epifania solo a seguito delle numerose proteste dei cittadini che hanno trovato l’ambulatorio chiuso – ha dovuto ammettere che ci saranno ulteriori disagi anche in futuro: "È successo a causa della carenza di medici, comunque mi è stata garantito che a gennaio laassicurata tutti giorni ma non saranno coperti i turni del fine settimana.