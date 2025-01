Ilfogliettone.it - Germania, proteste contro il Congresso dell’AfD: Alice Weidel eletta candidata Cancelliera

In una giornata segnata da tensioni e, migliaia di persone si sono radunate a Riesa, in Sassonia, per contestare ildel partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland (AfD). La folla, arrivata da ogni parte del paese, ha manifestato con canti, balli e slogan antifascisti, esprimendo il proprio dissensol’esistenza stessa, che ha recentemente elettocome suaalla cancelleria per le imminenti elezioni federali del 23 febbraio.Dana, una manifestante venuta da Dresda, ha espresso il suo disappunto: “Non capiamo il diritto stesso a candidarsi di un partito con una base radicata nell’estremismo di destra. In una democrazia, un partito che include dei nazisti, perché si devono poter presentare al mondo? Perché hanno diritto di esistere? Con la nostra storia, proprio non lo capiamo”.