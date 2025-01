Lapresse.it - Francia, Jean-Marie Le Pen sepolto nella sua città natale

Si sono svolti i funerali diLe Pen, per 50 anni esponente di spicco della destra francese e fondatore del Front National. Le Pen è morto martedì all’età di 96 anni ed è statocon una cerimonia privatasua, La Trinité-sur-Mer, in Bretagna, accanto ai suoi genitori. Mentre il funerale di ieri è stato un evento strettamente familiare, una cerimonia pubblica in onore di Le Pen è prevista per il 16 gennaio presso la chiesa di Notre Dame du Val-de-Grâce a Parigi, offrendo ai suoi sostenitori la possibilità di ricordarlo.