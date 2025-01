Metropolitanmagazine.it - David Schwimmer su cos’è stato Friends per lui e l’esperienza di girare Piccoli Brividi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, dopo la conclusione diarrivata ormai venti anni fa, ha diversificato la sua carriera, spostandosi dalla televisione per spaziare su tanti altri media. Dopo il finale dinel 2004,, a differenza dei suoi co-protagonisti, è tornato a New York City, per dedicarsi alla vita teatrale. Ha conquii palchi del West End e di Broadway; ha dato voce a Melman la giraffa nel franchise “Madagascar”; è apparso in alcuni film indipendenti e ha sfruttato la sua esperienza come regista inper dirigere i suoi lungometraggi. “Da quando sono diventato padre nel 2011, mi è piaciuto molto essere genitore e non ho avuto molta voglia di lasciare casa, a dire il vero, quindi credo di essere diventato un po’ più esigente in termini di cosa mi avrebbe portato via“, ha raccontatoa Variety.