Darmian e sofferenza a Venezia l’Inter riscatta il tracollo in Supercoppa | cronaca e pagelle

Un gol die poi tanta: è questa la formula con cuirialza la testa dopo il tonfo inItaliana a Riad e passa ain una partita fondamentale per ribadire che nella corsa allo scudetto resta comunque la squadra da battere, anche perché è quella che porta il tricolore sul petto. Per la squadra di Di Francesco, invece, un ko pesante per le ambizioni di salvezza, ma ci sono tanti aspetti positivi in un match che sembra fare il paio con l’altro 1-0, quello dell’andata, anche per la capacità di tenerla in bilico fino alla fine.Per la seconda volta nella loro storia, i nerazzuri hanno vinto quattro partite di fila contro i lagunari: con il blitz del Penzo, si eguaglia la striscia già vista tra il 1962 e il 1999. Inter ha vinto tutte le ultime tre partite di contro ilin Serie A e solo una volta è arrivata a quattro successi consecutivi contro gli arancioneroverdi nel massimo campionato: serie di cinque tra novembre 1962 e gennaio 1999.