Agi.it - Dall'arresto a Malpensa al rimpatrio di Cecilia Sala, il caso Abedini

AGI - Il, l'ingegnere dei droni,alle presunte connessioni con la vicenda di. L'inizio, quasi un mese fa: è il 16 dicembre quando MohammadNajafabadi, 38 anni, viene arrestato'FBI in Italia, all'aeroporto di Milano, e portato nel carcere di Opera. Le autorità statunitensi ne chiedono l'estradizione con l'accusa di "esportare sofisticati componenti elettronici in Iran", in violazione delle normative statunitensi e delle sanzioni americane contro l'Iran. I componenti sarebbero stati utilizzati a gennaio durante un attacco di droni in Giordania costato la vita a 3 soldati americani, come riferito dal Dipartimento di Giustizia Usa. L'Iran nega a più riprese qualsiasi coinvolgimento e respinge le accuse come "infondate". Lo stesso, il 31 dicembre, si proclama innocente: "Non sono un terrorista".