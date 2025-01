Oasport.it - Dakar 2025: Loprais si prende l’ottava tappa tra i camion, ma Macik aumenta il margine nella classifica generale

Dopo un filotto di risultati deludenti, Alessi rie vince la settimadellacategoria moto. Il pilota ceco, a bordo della InstradaTeam De Rooy FPT, è riuscito nell’impresa conducendo quasi integralmente i 419 km (di cui 297 km di speciale) di un percorso cominciato e terminato in quel di Al Duwadimi. Prestazione perfetta per il pilota che, affiancato da Kripal e Rodewald, ha mantenuto la testa delladal primo all’ultimo momento, tagliando il traguardo con il tempo di 4:33:31. Non molla comunque l’attuale leader dellaMartin(con Tomasek e Svanda, MM Technology), il quale si è piazzato al posto d’onore raccogliendo uno scarto di soli dieci minuti e sedici secondi, acqua fresca considerato il suo larghissimo vantaggio in termini di timing totale.