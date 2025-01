Quotidiano.net - Collisione tra tram a Strasburgo: 68 feriti e inchiesta aperta

Latra dueavvenuta ieri alla stazione diha causato 68"in condizioni di relativa emergenza", secondo il rapporto finale pubblicato oggi dalla prefettura. Ieri pomeriggio, poco prima delle 16, unfermo sulla banchina della fermata della metropolitana della stazione diè stato violentemente tamponato frontalmente dalche lo precedeva. Quest'ultimo, che aveva dovuto fermarsi prima della stazione successiva a causa di un ingorgo sui binari, per cause ancora ignote ha fatto retromarcia ed è rotolato giù per il pendio che portava alla stazione. Un video ottenuto da Afp mostra i due veicoli gravemente danneggiati e i passeggeri sdraiati a terra sulla banchina della stazione. Le vittime presentavano ferite compatibili con un trauma, "ferite al cuoio capelluto, una o due fratture della clavicola, una distorsione al ginocchio", ha spiegato il direttore dei vigili del fuoco e del soccorso del Basso Reno, René Cellar.