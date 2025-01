Oasport.it - Biathlon, la Svezia vince la staffetta mista di Oberhof. Buona sesta una rimaneggiata Italia

Un’fortemente, a causa di un virus che ha messo knock out Lukas Hofer e Dorothea Wierer e di sicuro non ha permesso agli altri azzurri di essere al meglio della forma, ha chiuso al sesto posto ladi, in Germania, dove si è conclusa la quarta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di.Sono stati dunque Elia Zeni e Martina Trabucchi a sostituire i due azzurri fuori causa, rinunciando allasingle mixed, per la quale erano stati inizialmente designati, ed affiancando nel quartettono Tommaso Giacomel e Michela Carrara.La vittoria è andata alla, con Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma e le sorelle Hanna ed Elvira Oeberg, nonostante 2 giri di penalità e 10 ricariche usate, vittoriosa in 1:04’24?1, al termine di un lungo duello con la Francia di Fabien Claude, Eric Perrot, Jeanne Richard e Lou Jeanmonnot, seconda con una penalità e 7 colpi ricaricati, con un ritardo di 12?8.