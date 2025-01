Ilfattoquotidiano.it - Abbandona figli e moglie e prosciuga i loro conti correnti. Poi le scuse: “Mi mancate, perdonatemi”. La storia a C’è Posta per Te

Amori, tradimenti, riconciliazioni. Rapporti difficili da ricreare, mettendo alposto le tessere perse di un puzzle di affetti. Ieri 11 gennaio, in prima serata su Canale 5, è ricominciato “C’èper Te” di Maria De Filippi, uno dei programmi di maggior successo della rete ammiraglia Mediaset. Un ritorno che ha incollato allo schermo 4.883.000 spettatori, per il 31,3% di share. Ospiti del people show, in onda ormai da 26 anni, sono stati l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic e lo chef Antonino Cannavacciuolo.Tra le storie raccontate quella di un padre, Riccardo, che ha voluto affidarsi alla trasmissione per cercare di riconciliarsi con i propri. Un uomo, per sua stessa ammissione molto ambizioso, che lavorava come chef tutto il giorno, talvolta anche nel weekend. Motivo per cui l’exaveva cominciato a lamentare la sua assenza nella vita familiare.